Ярославль, , 10:17 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля Наталья Бобрякова требует проверки заместителя председателя муниципального совета Ярославского района Ольги Победоносцевой на наличие конфликта интересов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Победоносцева Муниципальный совет ЯМР

Наталья Бобрякова направила повторное обращение по этому вопросу прокурору Ярославской области Дмитрию Попову. Речь идет о неисполнении решения суда о сносе пристройки к жилому дому в поселке Карачиха Ярославского района, в котором находится офис компании «Новый дом».

«В ваш адрес мною был направлен запрос по вопросу проведения проверки в интересах Рощина Д.В. по вопросу исполнения решения суда по делу №2−14/19 от 21.03.2019, вступившего в законную силу 22.07.19 и проведении проверки на наличие конфликта интересов депутата Муниципального Совета ЯМР Победоносцевой О.В. работавшей исполнительным директором в ООО «Архитектурно-строительная компания «Новый дом», компании для которой возводилось данное строение, генеральным директором которого является Победоносцев Алексей Николаевич… Прошу Вас провести проверку по наличию конфликта интересов Победоносцевой О. В. и принять меры по выполнению решения суда, вступившего в законную силу», — говориться в письме депутата муниципалитета Ярославля, направленном прокурору.

Наталья Бобрякова

Наталья Бобрякова обращает внимание на разницу в подходах. Пристройку, признанную незаконной по решению суда, не сносят вот уже два года. Параллельно власти Ярославля готовятся ликвидировать торговые павильоны в Заволжском районе города, несмотря на то, что их собственники требуют решение суда на снос ларьков.

«9 июня была скандальная ситуация в Заволжском районе города Ярославля, где нет решения суда. Где есть только постановление мэра, и администрация приехала сносить ларьки предпринимателей. Почему такая позиция? Почему у одних есть законное решение суда и никаких действий не предпринимается, а у других — отстаивается их право на собственность в суде, но администрация, несмотря ни на что, приезжает и пытается снести постройки. Такой разный подход к вопросам градостроительной деятельности подрывает доверие населения к органам власти всех уровней», — заявила депутат муниципалитета Ярославля Наталья Бобрякова.

Депутат муниципалитета уточняет, что ждет ответа от прокурора области в течение 15 дней. Стоит сказать, что обе истории тянутся уже не один год. Владельцы ларьков в Заволжском районе проиграли мэрии целую серию судов по разным поводам, включая оспаривание постановления мэрии о сносе торговых точек. Как ранее сообщало ИА REGNUM попытка сноса ларьков 9 июня мэрии не удалась.

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