Омск, 11 июня, 2021, 10:15 — ИА Регнум. На кладбище в Павлоградском районе Омской области совершён акт вандализма. Как сообщает 11 июня областное ГУ МВД, при проверке выяснилось, что 17 поваленных и сломанных надгробных плит и еще девять памятников, залитых белой и голубой краской — дело рук двоих школьников 9 и 13 лет.

МВД В Павлоградском районе полицейские проводят проверка по факту вандализма

Подростки рассказали сотрудникам полиции, что пошли на кладбище, чтобы собрать конфеты. Найдя там, помимо конфет, банки с остатками краски, из хулиганских побуждений дети в хаотичном порядке облили надгробья, повалили на землю несколько памятников, после чего ушли домой.

С детьми и их законными представителями проведена профилактическая беседа, решается вопрос о постановке их на профилактический учет и привлечении к административной ответственности родителей подростков за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.