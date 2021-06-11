Екатеринбург, , 10:23 — REGNUM Бывшему министру по управлению государственным имуществом Свердловской области, председателю совета директоров «Облкоммунэнерго» Алексею Пьянкову предъявлено обвинение по нескольким эпизодам, сообщил журналистам адвокат обвиняемого Николай Каргаполов.

По словам Каргаполова, текст обвинения защита ещё не изучила из-за большого объёма материалов — более 500 листов, передаёт ТАСС. По мнению адвоката, обвинение было предъявлено с нарушением закона, что было заявлено защитой под протокол.

До этого Пьянков проходил по уголовному делу о коррупции в 2016 году. Чиновник и другие фигуранты дела были арестованы, позже их освободили под залог. Дело до суда не дошло.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге задержали первую заместительницу министра по управлению госимуществом региона Елену Николаеву.

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