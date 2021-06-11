Ереван, , 10:08 — REGNUM Сегодня, 11 июня, с 08:00 в Армении стартовало электронное голосование на внеочередных парламентских выборах. Как уточнили в республиканском ЦИК, оно завершится 13 июня в 20:00 по местному времени. Итоги будут подведены 20 июня, в день выборов.

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Право голосовать в электронном формате имеют избиратели, сотрудники дипломатических и консульских представительств Армении, члены семей, проживающие с ними за рубежом, имеющие право голоса, а также военнослужащие, находящиеся в длительных командировках или на учёбе в зарубежных странах, и члены их семей, проживающие с ними за рубежом.

Согласно списку, опубликованному Центральной избирательной комиссией, проголосовать в электронном формате могут 650 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, предвыборная кампания началась в Армении 7 июня. На места в Национальном собрании — однопалатном парламенте — претендуют более 20 партий и четыре блока. Выборы назначены на 20 июня.

В выборах участвуют все бывшие руководители Армении и исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, он возглавляет партию «Гражданский договор». Лидер списка партии «Армянский национальный конгресс» — первый президент страны Левон Тер-Петросян, номер один в списках блока «Армения» — второй глава государства Роберт Кочарян.

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Добавим, что 10 июня ЦИК признал утратившей силу регистрацию избирательного списка партии «Армянские орлы. Единая Армения». Партия сама подала заявление о самоотводе.