Варшава, , 10:04 — REGNUM Соединенные Штаты не обсуждали с Польшей вопрос отказа от санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау в интервью газете «Речь Посполита».

«Американские союзники не нашли времени на консультации с наиболее уязвимым к последствиям этого решения регионом в мире», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша разочарована решение Вашингтона отказаться от санкций против российско-германского газопровода «Северный поток — 2».

Отметим, 9 июня американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что продолжение санкций США в отношении «Северного потока — 2» не остановило бы его достройку, а только бы испортило отношения Вашингтона с Берлином.

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