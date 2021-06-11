Сеул, , 10:02 — REGNUM Сеул наблюдает за состоянием здоровья главы КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

В министерстве отметили, что в настоящее время южнокорейская сторона ничего не может сказать о каких-либо изменениях состояния здоровья северокорейского лидера несмотря на сообщения о его похудении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ким Чен Ын потерял «значительную часть веса», учитывая, что тот факт, что его наручные часы были застёгнуты на запястье плотнее, чем раньше. Данная информация также подтверждалась фотографиями с заседания Политбюро Трудовой партии Кореи, состоявшегося на прошлой неделе.

Напомним, что северокорейский лидер появился на публике 5 июня после месячного отсутствия.

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