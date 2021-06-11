Киев, , 10:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заключил очередную «многообещающую» сделку с ЕС, в рамках которой намерен закрыть все украинские шахты и оставить на произвол судьбы сотни тысяч украинских шахтеров, пишет экономист Игорь Смолов в статье для «112ua».

Эксперт уточняет, что речь идет о так называемой «зелёной сделке», в результате которой Украина взяла на себя обязательство в ближайшее время прекратить использовать все ископаемые источники энергии, в частности уголь, и перейти в основном на «зеленую энергетику». Смолов напоминает, что в 2013 году добыча угля на Украине составляла 83,5 млн т, а в 2019 году упала до 31,21 млн т, то есть почти в три раза. Ситуация заставила украинские власти закупать уголь даже в Южной Африке. В январе-апреле 2021 года Украина закупила в России уголь на $394,75 млн (доля РФ в украинском импорте угля — 60,18%), в США — на $141,36 млн (21,55%), в Казахстане — на $79,11 млн (12,06%), и такое положение дел, безусловно, отражается в платежках населения за электричество и тепло.

«При этом власти страны заявили, что с помощью ЕС Украина существенно сократит количество угольных шахт, а в будущем — полностью откажется от ископаемого топлива в пользу зеленой энергетики. Но для закрытия шахт в Украине, Германия готова выделить в помощь украинским шахтерам всего $20 млн долларов. Не думаю, что остальные страны раскошелятся на большие суммы. Таким образом, шахтерам придется рассчитывать на самих себя. А когда было иначе?», — задается экономист риторическим вопросом.

Смолов отмечает, что заключив «зелёную сделку» с ЕС, Зеленский фактически единолично решил судьбу сотен тысяч шахтеров Украины, которые будут никому не нужны в «новой экологичной Европе». При этом на Украине сейчас 65 городов полностью зависят от работы предприятий по добыче угля. Речь идет о сотнях тысяч людей, которые должны и дальше кормить свои семьи, несмотря на желание Зеленского и Шмыгаля выслужиться перед ЕС. А олигархи, которые в том числе финансируют президента Украины и могли бы убедить правительство не поддерживать «зелёную сделку» — молчат, хотя до этого годами пользовались углем.

«Но они не учли шахтерский дух. Шахтерские бунты — это важная часть украинской истории. Самый известный и масштабный шахтерский бунт — это марш 1993 года, который привел к досрочному завершению президентства Леонида Кравчука и перевыборам в Верховную раду. У шахтёров есть всё необходимое для того, чтобы заявить о себе. Шахтеры могут требовать у власти гарантий их обеспеченного будущего… Шахтеры молчать не будут, и в этом команда Зеленского просчиталась, как и во многом другом за свою политическую «карьеру». Нынешняя власть не успеет получить бонусы (читай — барыши) от присоединения к очередному проекту ЕС, а вот шишки на противостоянии с шахтерами набьет себе очень скоро», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что Украина, согласно заявлению властей, ведет переговоры с международными партнерами и финансовыми организациями о формировании международного фонда «зеленой» трансформации страны, но делающих стать донорами этого проекта пока не нашлось.