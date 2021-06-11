Берлин, , 09:56 — REGNUM Решение администрации США о приостановлении действия части санкций в отношении трубопровода «Северный поток —2» является важным. Об этом заявил политический директор министерства иностранных дел Германии Йенc Плётнер.

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Представитель внешнеполитического ведомства указал на то, что с точки зрения энергетической политики «Северный поток — 2» по-прежнему остаётся целесообразным проектом.

«В его реализации принимают участие многочисленные европейские компании, и он соответствует действующим правовым нормам ЕС», — сказал в беседе в РИА Новости дипломат.

Он подчеркнул, что после приостановления действия части санкций появилась «возможность в партнёрстве со всеми участниками проекта».

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Теперь, по его Плётнера, требуются решения, которые развеют связанные с проектом опасения.

«Среди таковых и вопрос о транзите газа через территорию Украины», — сказал Плётнер, добавив, что этот вопрос остаётся ключевым для федерального правительства.

«Мы готовы совместно с ЕС предпринимать усилия по продлению соглашения о транзите газа на период после 2024 года», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия и Соединённые Штаты продолжают переговоры по газопроводу «Северный поток — 2». Как пояснил глава МИД ФРГ Хайко Маас, их целью является достижение «действительно конкретного прогресса» по «СП-2» к августу 2021 года.

Напомним, российский президент Владимир Путин 4 июня объявил, что первая нитка «Северного потока — 2» уложена. Её уже начали готовить к заполнению газом. 10 июня был произведён захлёст, то есть соединение морских секций газопровода, уложенных со стороны России и Германии.

В начале июня вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что строительство «Северного потока — 2» должно быть завершено до конца 2021 года. По его словам, осталось уложить около 100 км труб по двум ниткам, однако более точные сроки зависят от разных условий, в том числе технических и погодных.