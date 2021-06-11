Джакарта, , 09:55 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что разрыв в распределении вакцин в мире по-прежнему очень велик, а именно между развитыми и развивающимися странами, сообщает Kompas.

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«Из примерно 2,2 млрд доз вакцины 75% находятся только в 10 развитых странах и только 0,4% — в странах с низким уровнем дохода», — заявила министр иностранных дел Индонезии.

В североамериканском регионе вакцинацию прошли 64,33% от общей численности населения, в европейском регионе — 52,85%, в африканском регионе — 2,86%, а в регионе АСЕАН — 8,91%.

Индонезия выступает за отмену прав интеллектуальной собственности на продукты и технологии, используемые для борьбы с пандемией. Первоначальные обсуждения этого предложения во Всемирной торговой организации, вероятно, начнутся 17 июня 2021 года.

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