Вена, , 09:54 — REGNUM Переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) пройдут до 13 июня. Об этом 11 июня заявил официальный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Оценки перспектив звучат разные, обращают внимание на себя сдержанные высказывания как иранской стороны, так и американской», — сказал российский постпред.

По его словам, сдержанность сторон связана с принципиальным значением переговоров для её участников. Ульянов добавил, что стороны намерены добиваться успешного завершения переговоров.

Напомним, 10 июня заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сказал, что новый раунд переговоров в Вене состоится в ближайшие дни.

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