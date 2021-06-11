Киев, 11 июня 2021, 09:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
В офисе Зеленского отметили, что президент Украины рассказал генсеку НАТО о ситуации в Донбассе и выразил надежду, что на саммите альянса «будут предметно рассмотрены вопросы «российской агрессии» и действенных шагов для ее сдерживания».
Напомним, с 2014 года власти Украины обвиняют Россию в некой «агрессии», отрицая свою ответственность за начало гражданской войны в Донбассе. В действительности РФ помогает Украине прекратить войну, содействуя выполнению Киевом Минских соглашений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал бредом рассказы Киева о том, что в Донбассе находятся российские военные. Он обратил внимание, что данную информацию не подтверждают международные наблюдатели.
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