Кишинёв, , 09:47 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Дорин Чимил считает, что в ходе досрочных выборов в парламент республики, назначенных на 11 июля, не нужно создавать избирательные участки на территории Приднестровья. Об этом он 10 июня заявил в эфире телеканала PRO TV.

«В ситуации, когда мы не можем обеспечить общественный порядок и есть неминуемые риски, я считаю, что эти три избирательных участка не нужны», — сказал глава ЦИК.

Он отметил, что выступал против создания участков в Приднестровье, но большинство членов ЦИК проголосовали за то, чтобы их открыть. 10 июня этот вопрос планировалось рассмотреть ещё раз, но его отложили до следующего заседания.

Напомним, 5 июня ЦИК Молдавии принял решение открыть на территории Приднестровья три участка для голосования на парламентских выборах. Члены партии «Достоинство и правда» выступают резко против этого. Они проводят акции протеста и подают жалобы в суд. Против этого решения также выступили в Службе информации и безопасности Молдавии.

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