Душанбе, , 09:38 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон наградил узбекского коллегу Шавката Мирзиёева орденом «Зарринточ» («Золотая корона») первой степени, сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.

Награда вручена за заслуги в деле развития сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном. «Мы всегда должны быть друг другу опорой, плечом к плечу преодолевать любые трудности и испытания», — сказал Мирзиёев.

Он также подчеркнул важную роль искусства в укреплении отношений между двумя странами. «Искусство не знает границ, его великая миссия — объединять людей», — сказал узбекский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 10−11 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится в Таджикистане с официальным визитом.