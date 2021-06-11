Вашингтон, , 09:35 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден не сможет противостоять российскому лидеру Владимиру Путину и тем более убедить его в чём-то на предстоящей 16 июня встрече глав двух государств в Женеве. Такое мнение высказали читатели Wall Street Journal в комментариях к статье «Как Байден может противостоять Путину в Женеве».

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«Если Байден вообще сможет встать, я буду удивлён», — написал один из читателей.

«Нам повезёт, если он останется бодрствующим и убедительным. Эта встреча — плохая идея», — считает подписчик Likethumb_up4.

Другой читатель предполагает, что «Байден попытается разыграть крутого парня, а Путин просто посмеется над ним, а потом сделает что-то такое, что выставит Байдена дураком».

William Gianopulos уверен, что «Соединённые Штаты больше не в силах служить делу демократии в мире. Этот поезд ушёл в ноябре прошлого года».

"На этой неделе Путин разорвёт Байдена на части, как жареного цыпленка, прямо у всех на глазах, — подчеркнул он. — Команда Джо Байдена настолько слаба, что Соединённые Штаты предстанут ещё большим посмешищем на мировой арене».

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"Это будет как в поединке Майка Тайсона и Майкла Джонсона: 39 секунд — и нокаут», — считает Jeffrey Ihnen.

Читатель Richard Lindo пишет, что «несомненно, президент Байден призовёт Путина отступить, как это когда-то сделал его бывший босс, президент Обама».

»И президент Путин обратит на этот призыв ровно столько же внимания, сколько в прошлый раз, — нисколько!» — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джозефа Байдена состоится 16 июня в Женеве (Швейцария) состоится. Саммит станет первым мероприятием с участием первых лиц государств после вступления Байдена в должность главы Белого дома. Для Путина поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.