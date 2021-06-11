Варшава, , 09:29 — REGNUM 10 июня в Сенате Польши обсудили «политический кризис» в Белоруссии, а также положение белорусской оппозиции. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Спикер Сената Томаш Гродзкий в ходе своего выступления заявил, что Польша будет продолжать поддерживать белорусскую оппозицию, потому что «это моральный долг Польши». «Мы обязаны поддержать храбрый белорусский народ, который переживает репрессии, убийства, преследования», — заявил он.

Сенатор Рышард Терлецкий, в свою очередь, напомнил, что польское правительство неоднократно призывало Европу к поддержке белорусской оппозиции и оказывало помощь её представителям. Тем не менее, он упрекнул Светлану Тихановскую в её связях с польской оппозицией.

«Тихановская недавно приняла приглашение на съезд антиправительственной польской организации, я хотел бы, чтобы вы знали, что она тем самым встала на сторону нашей оппозиции», — заявил Терлецкий.

Сенаторы также пришли к согласию, что ЕС и США должны принять «как можно более серьезные санкции против режима Лукашенко».