Ярославль, 11 июня, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Ярославской области в суд передано уголовное дело 41-летнего жителя Рыбинского района, обвиняемого в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление МВД России по Ярославской области.

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С июня по июль 2020 года обвиняемый занимался вырубкой леса на территории лесничества, которое находится недалеко от деревни Кишатино Рыбинского района. При этом он не имел при себе разрешительных документов. Общий ущерб от действий «черного лесоруба» составил свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей.

«Обвиняемым на территории леса площадью 1,3 га было вырублено 941 дерево, общим объемом 254,48 м³. Большинство уничтоженных деревьев были породы «ольха» и «ель», также были вырублены деревья породы «осина» и «береза», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

За незаконную рубку леса мужчина может получить до 7 лет лишения свободы.