Вильнюс, , 09:19 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус во время пресс-конференции обвинил белорусские власти в «целенаправленном отрыве Белоруссии от общего исторического наследия с Литвой и Польшей». Об этом сообщает Polskie Radio.

Дипломат высказал указанное во время комментария по поводу объявления в Белоруссии 17 сентября Днем народного единства. Эта дата связана с освободительным походом Красной Армии в Польшу 17 сентября 1939 года, в результате чего Западная Белоруссия была присоединена к Белорусской ССР.

«Наши коллеги из Польши справедливо возмутились таким решением Лукашенко (Александр Лукашенко), и это вполне оправданно, мы их поддерживаем. Сегодня не время вытягивать на поверхность наследие сталинизма и тем более праздновать те события на государственном уровне», — заявил Линкявичус.

По мнению литовского дипломата, такое решение является «жестом, который вписывается в действия России, ставящей перед собой цель пересмотра сложной истории нашего региона». «Празднование 17 сентября серьезно помешает Белоруссии в диалоге и взаимопонимании с соседними странами, а также со странами всей Европы», — заключил он.