Рыбинск, Ярославская область, 11 июня, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Рыбинске определено 10 мест, которые будут использоваться для парковки и проката электросамокатов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию Рыбинска.

Администрация Рыбинска Пункт проката в Рыбинске

Пункты проката и стоянки самокатов организуют в разных частях города, но больше всего — на Волжской набережной. Три из 10 парковок оборудуют станциями для зарядки самокатов, терминалами и видеонаблюдением. Остальные стоянки самокатов разместят в пешеходных зонах.

«Прокат электрических самокатов в нашем городе пока новинка. Но такое развлечение, безусловно, понравится горожанам и гостям, которые смогут сделать свои прогулки более разнообразными. Однако при управлении ими важно соблюдать правила дорожного движения и не создавать опасности для автомобильного транспорта и для пешеходов», — заявил глава Рыбинска Денис Добряков.

Пункты проката электротранспорта не требуют разрешения на строительство. Но схему их размещения предприниматели согласовывали с департаментом архитектуры Рыбинска. Земельные участки они получили во временное пользование на три года. Скорость движения электросамокатов в Рыбинске принудительно ограничена до 20 км/ч.