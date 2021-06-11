Брюссель, , 09:23 — REGNUM Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель примут участие в саммите так называемой «Крымской платформы» в Киеве. Об этом заявил Боррель во время видеоконференции в рамках Совбеза ООН, сообщило 11 июня информационное агентство «Укринформ».

»Я приветствую инициативу президента Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского — ИА REGNUM) созвать саммит «Крымской платформы», намерен принять в нём участие вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, и надеюсь, там будет максимально широкое представительство от стран-членов ООН», — сказал он.

Напомним, «Крымская платформа» — это созданная Киевом международная площадка, на которой Украина будет обсуждать утрату Крыма. Отметим, на Украине не признают референдум, по результатам которого Крым вошёл в состав России. Поводом для проведения этого референдума стал государственный переворот в Киеве в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник премьер-министра Нидерландов по внешней политике и безопасности Джофри ван Лювен заявил, что его страна также будет представлена на саммите «Крымской платформы».

Читайте также: Нидерланды обещали Киеву своё участие в «Крымской платформе»