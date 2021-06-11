Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Ракетный эсминец ВМФ США «Лабун» выдвинулся в сторону Черного моря. Об этом сообщили на странице шестого флота военно-морских сил США в Twitter.

Отмечается, что эсминец примет участие в операциях «по обеспечению безопасности на море и в регионе». «ВМФ США регулярно работает с нашими союзниками и партнерами по НАТО в Черном море», — говорится в сообщении.

Как сообщал ИА REGNUM, 21 мая представитель МИД Мария Захарова заявила, что наращивание военной активности НАТО в Черном море не способствует урегулированию в Донбассе.

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