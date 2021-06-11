Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Позиция президента США Джозефа Байдена в отношении газопровода «Северный поток — 2» кажется очень непоследовательной. На это в своей статье для журнала National Interest указал автор Майкл Рубин.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Так, ранее выступавший против строительства газопровода американский лидер, который называл проект «Северный поток — 2» «плохой сделкой для Европы», впоследствии изменил свою позицию и заявил, что помешать строительству российского трубопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. Кроме того, в середине мая администрация Байдена отказалась от введения санкций против оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG. Байден объяснил это «национальными интересам США», а также контрпродуктивностью санкций для отношений США и Евросоюза.

При этом отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен настаивал на том, что оппозиция США по российскому трубопроводу была «непоколебимой». При этом Блинкен объяснил логический диссонанс этого шага попыткой выполнить «обещание президента восстановить отношения с союзниками и партнёрами США в Европе».

«Однако логика этого расчёта неубедительна», — констатировал колумнист.

Рубин считает ироничным начатое Байденом «продвижение» российского проекта и одновременное сворачивание тех трубопроводов, от которых Соединенные Штаты могли бы получить выгоду. Он напомнил о подписанном в январе 2021 года главой Белого дома указе, который блокирует строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США.

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«Если бы изменение климата действительно было «величайшей угрозой для Америки», как сказал Байден американским войскам во время своего визита в Европу, то он бы усилил сопротивление «Северному потоку — 2», а не дал бы ему зеленый свет», — отмечает автор статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае администрация США отказалась вводить санкции против компании — оператора строительства газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и её директора Маттиаса Варнига.