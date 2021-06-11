Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Соединенные Штаты без уважения России находятся в ущербном положении, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

По его словам, когда он был президентом, у него была отличная и очень продуктивная встреча в Финляндии с президентом России Владимиром Путиным.

«Несмотря на запоздалые отчёты о встрече в фейк ньюс, США выиграли многое, включая уважение президента Путина и России», — говорится в заявлении Трампа.

Он добавил, что США оказались в «ущербном положении» из-за Демократической партии, которая «создала и проплатила фальшивый образ России», который, по словам Трампа, ему удалось преодолеть.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве. Саммит станет первым мероприятием с участием первых лиц государств после вступления Байдена в должность. Для Путина поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.

В ходе саммита в Женеве президент США Джо Байден собирается сказать российскому лидеру Владимиру Путину, что ожидает Москву со стороны Вашингтона в случае, если якобы имеющиеся «агрессивные действия» России будут продолжаться, ранее сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

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