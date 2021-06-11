Тбилиси, , 09:03 — REGNUM Руководству Грузии нужно добиться стабильности в стране, а также единства грузинского народа, чтобы получить возможность войти в Евросоюз. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», сказал журналистам прибывший в Грузию с официальным визитом президент Литвы Гитанас Науседа.

«Если в Грузии будут внутренние беспорядки, останутся те проблемы, которые все ещё не разрешены, в этом случае будет очень сложно осуществить амбициозный план по интеграции с ЕС», — сказал Науседа.

Литовский лидер отметил, что в Европе следят за тем, что происходит в Грузии. Он также пообещал помогать Тбилиси в вопросах евроинтеграции и делиться опытом Литвы, которая в течение 14 лет добивалась вступления в Евросоюз.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». 19 апреля 2021 года представителями властей и ряда оппозиционных партий было подписано соглашение о выходе из политического кризиса, но в самой крупной партии «Единое национальное движение» его не приняли.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузию с официальным визитом прибыл президент Литвы