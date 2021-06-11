Киев, , 08:57 — REGNUM С предложением добавить на форму сборной Украины по футболу на чемпионат Европы 2020 года по этому виду спорта еще несколько российских регионов выступил депутат Верховной украинской рады Алексей Гончаренко. Он написал об этом 11 июня в своем Телеграм-канале.

«Кстати, форму и вправду можно чуточку обновить», — написал украинский депутат.

Также он прикрепил к этому сообщению картинку, на которой в состав Украины включены, помимо российского Крыма, Республика Адыгея и часть Ростовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня Украина презентовала форму национальной сборной по футболу на Евро-2020, на которой в ее составе изображены Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР), а также присутствуют националистические лозунги: «Слава Украине! Героям слава!».

При этом вначале УЕФА одобрил форму украинской сборной на Евро-2020, однако 10 июня потребовал убрать с нее «политические» надписи.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.