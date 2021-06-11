Ереван, , 08:52 — REGNUM Все Закавказье для Запада является сферой влияния России, заявил первый президент Армении, «отец» её независимости от СССР Левон Тер-Петросянна пресс-конференции в Ереване. При этом он не исключил, что западные страны могут использовать недовольство государств региона Россией, и создавать ей проблемы, но в целом, картина не меняется. Об этом сообщает ИА REX.

В ответ на замечание одного из журналистов о том, что Грузия не входит в сферу влияния России, экс-президент удивился: «А что, Грузия не в сфере влияния России? Как это нет? 13 тысяч квадратных метров перешло к России и что же сделал Запад?».

Говоря о соседях Армении, он сказал, что и Ирану, и Грузии выгодно, чтобы Армения была сильной. «Они дружественные нам страны. Уже три тысячи лет мы с Грузией сваты», — сказал он имея ввиду, что армянские и грузинские царские роды правили и в одной, и в другой стране. «Между нами была лишь одна война за Лори в 1920 году между меньшевиками и дашнаками. Лори тогда официально находился в составе Грузии и в этой войне, можно сказать, Армения одержала победу. Восстановили огромный земельный участок до Марнеули», — сказал он.

Левон Тер-Петросян «С Ираном же после 7 века у нас не было войн. У нас были войны с правящими в Иране арабами, монголами, сельджуками. Последняя война на этой земле была в начале 1700 годов, когда Петр завоевал северные территории, а 1722 году нынешнюю Армению и Атропатену», — сказал он, подчеркнув, что после этого нога грузинского или иранского солдата на армянскую землю не ступала. «Знаете, это вечные ценности. Если не говорится об этом, это ничего не значит. Это существует у обеих наций на уровне инстинктов».

Тер-Петросян поделился воспоминаниями периода первых лет независимости Грузии, которые, по его мнению, характеризуют отношения между странами.

«Был хаос в Грузии, народ разочаровался и устал от этих революционеров, вооруженных отрядов и принял решение пригласить Шеварднадзена должность президента. Тогда он был в Москве. Как-то раз мне позвонили: Левон Акопович, я получил предложение от своего народа, я обязан на это отреагировать, но при одном условии — если Армения этот шаг приветствует. Я тогда сказал следующее: Эдуард Амвросиевич. Я вам гарантирую. Со стороны Армении в отношении Грузии никаких проблем создаваться не будет. Он мне сказал: я именно это и хотел услышать», — поделился Тер-Петросян.

Первый президент подчеркнул, что и с Грузией, и с Ираном отношения Армении стратегические.