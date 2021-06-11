Ереван, 11 июня 2021, 08:52 — REGNUM Все Закавказье для Запада является сферой влияния России, заявил первый президент Армении, «отец» её независимости от СССР Левон Тер-Петросянна пресс-конференции в Ереване. При этом он не исключил, что западные страны могут использовать недовольство государств региона Россией, и создавать ей проблемы, но в целом, картина не меняется. Об этом сообщает ИА REX.
В ответ на замечание одного из журналистов о том, что Грузия не входит в сферу влияния России, экс-президент удивился: «А что, Грузия не в сфере влияния России? Как это нет? 13 тысяч квадратных метров перешло к России и что же сделал Запад?».
Говоря о соседях Армении, он сказал, что и Ирану, и Грузии выгодно, чтобы Армения была сильной. «Они дружественные нам страны. Уже три тысячи лет мы с Грузией сваты», — сказал он имея ввиду, что армянские и грузинские царские роды правили и в одной, и в другой стране. «Между нами была лишь одна война за Лори в 1920 году между меньшевиками и дашнаками. Лори тогда официально находился в составе Грузии и в этой войне, можно сказать, Армения одержала победу. Восстановили огромный земельный участок до Марнеули», — сказал он.
Тер-Петросян поделился воспоминаниями периода первых лет независимости Грузии, которые, по его мнению, характеризуют отношения между странами.
Первый президент подчеркнул, что и с Грузией, и с Ираном отношения Армении стратегические.