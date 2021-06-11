Киев, , 08:47 — REGNUM Газотранспортная система (ГТС) Украины работает менее чем на 20% от своей проектной мощности. Об этом заявил руководитель направления диспетчеризации компании «ЙЕ Энергия» Владимир Гноевой в ходе форума UkrainianGasOpen.

«В целом наша ГТС может транспортировать около 400 млрд кубов газа. В то же время Украина для нужд потребления транспортирует около 30 млрд кубов и транзит составляет порядка 40 млрд. То есть мы видим, что газотранспортная система эксплуатируется менее чем на 20% от своей проектной мощности», — сказал эксперт.

Он также добавил, что обслуживание избыточной мощности ГТС в данный момент финансируется за счёт денег, полученных за транзит газа.

«В случае непродления транзитного контракта с РФ после 2024 года вся эта финансовая нагрузка ляжет на плечи внутренних потребителей», — отметил Гноевой.

Напомним, ранее глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Россия «угнетает» Украину при помощи газопровода «Северный поток — 2».

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