Москва, , 08:41 — REGNUM Роскосмос хотел бы сотрудничать с NASA, но этому мешают американские санкции против российской госкорпорации. Об этом гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал 11 июня в своём телеграм-канале.

«Да и мы не против сотрудничества, только путь к нему — отмена санкций против предприятий Роскосмоса», — отметил Рогозин.

Так глава Роскосмоса прокомментировал интервью главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Билла Нельсона, в котором тот заявил о желании продолжить «уникальное и исключительное сотрудничество» США и России в космосе, несмотря на обострение соперничества держав на земле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин посетовал на отсутствие от американской стороны конкретного ответа на предложение сотрудничества.

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