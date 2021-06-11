Токио, , 08:34 — REGNUM Власти Японии оценивают возможность организации встреч лидеров иностранных государств в рамках Олимпийских игр. Об этом 11 июня заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на пресс-конференции.

Он напомнил, что главы государств посещали Китай, Великобританию и Бразилию во время Олимпийских игр. В Токио также ожидают приезда представителей руководства иностранных государств.

Ранее организаторы летних Олимпийских игр в Токио разрешили увеличить численность делегаций, сопровождающих руководство иностранных государств, с 12 до 40 человек.

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