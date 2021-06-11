Тбилиси, , 08:34 — REGNUM Оппозиционные партии в Грузии, прекратив бойкот парламента республики, лишились возможности сменить правительство в стране. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 10 июня сказал лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили на брифинге.

Журналисты спросили лидера партии о выборах в органы местного самоуправления, назначенных на октябрь. Нателашвили ответил, что не считает нужным участвовать в них.

«Мне нечего от вас скрывать, особенно по этой теме. Оппозиция потеряла такой шанс сменить правительство, что я считаю кощунством теперь думать о выборах в самоуправление. Мы не думали и вообще не начинали никаких работ в этом направлении, мы в шоке от того, что они сделали», — сказал Нателашвили.

Он заявил, что оппозиционные партии, согласившись войти в парламент, «спасли» действующую власть, находившуюся «в жутком состоянии».

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». 19 апреля 2021 года представителями властей и ряда оппозиционных партий было подписано соглашение о выходе из политического кризиса.

Члены Лейбористской партий и партии «Европейская Грузия» отказались подписывать соглашение и входить в парламент. Нателашвили обвинил в провале бойкота парламента посола США в Грузии Келли Дегнан, которая была одним из посредников на переговорах между властями и оппозицией.

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