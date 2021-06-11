Москва, , 08:32 — REGNUM Незадолго до крушения Советского Союза в окружении президента РСФСР Бориса Ельцина был неизвестный человек с иностранным акцентом, который давал ему советы по поводу назначений на высшие посты в государстве. Об этом 11 июня рассказал экс-вице-президент России Александр Руцкой.

«Я стал случайно свидетелем нелицеприятного разговора. Я этого человека больше никогда и нигде не видел. Солидный, под стать Ельцину, высокий. И он Ельцину говорит: «Ну что, Борис Николаевич, Руцкой свою функцию исполнил, вы выиграли выборы, победили ГКЧП и надо подумать, как его освободить от занимаемой должности вице-президента», — заявил он в интервью «Ленте.ру».

Также Руцкой уточнил, что в ответ Ельцин пообещал этому человеку подумать о такой возможности.

Кроме того, бывший вице-президент России отметил, что этот случай произошел где-то спустя полторы недели после выступления ГКЧП. При этом Руцкой подчеркнул, что у этого человека был явный иностранный акцент.

Напомним, с 18 по 22 августа 1991 года в СССР произошел т.н. «августовский путч», когда официальные лица и органы государственной власти расценили как заговор и попытку госпереворота создание в стране Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой противостояли ГКЧП и собрали тогда у здания Белого дома в Москве тысячи людей.

Позднее, в декабре 1991 года, руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать.