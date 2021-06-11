Токио, , 08:21 — REGNUM Верхняя палата парламента Японии 11 июня приняла законопроект об общенародном референдуме, который позволяет приступить к пересмотру послевоенной конституции страны. Об этом сообщает телеканал NHK.

Вступивший в силу новый закон, который ранее был одобрен нижней палатой, поддержали как представители правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, так и основные оппозиционные партии. Теперь законодателям предстоит в течение трёх лет согласовать и принять законодательные ограничения на ведение агитационной кампании за пересмотр конституции, на чём ранее настояла оппозиция.

Напомним, что отсутствие в Японии подобного закона о проведении общенародного референдума не позволяло вносить в конституцию какие-либо поправки. Теперь у правящей партии, в частности, появляется возможность изменить 9-ю статью послевоенной конституции, провозглашающую отказ от создания сухопутных, морских и военно-воздушных сил, а также от войны как суверенного права нации. И, таким образом, юридически узаконить существование в стране полноценных вооружённых сил.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония за период с января по май текущего года провела совместно с другими странами беспрецедентное количество военных учений — 38.

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