Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Военно-воздушные учения США, Японии и Южной Кореи, стартовавшие на Аляске 10 июня, продлятся до 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанских военно-воздушных сил (ВВС) США.

В маневрах примут участие 1,5 тыс. военнослужащих, более 100 летательных аппаратов из 20 подразделений. В ВВС США отметили, что тренировки пройдут в условиях реалистичной боевой обстановки с отработкой взаимодействия между видами вооруженных сил и странами.

Ранее корейское агентство Yonhap сообщило, что на авиабазу Эйлсон на Аляске прибыли более 100 военнослужащих ВВС Южной Кореи. В учениях примет участие шесть южнокорейских истребителей F-15K.

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