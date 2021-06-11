Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пожелал действующему главе Белого дома Джо Байдену не засыпать в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает The New York Post.

«Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече», — сказал Трамп.

Также он попросил Байдена передать Путину наилучшие пожелания.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве. Саммит станет первым мероприятием с участием первых лиц государств после вступления Байдена в должность. Для Путина поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.

Ранее жена Байдена Джилл заявила, что её муж не одну неделю потратил на подготовку к встрече и что он всегда любил заниматься внешней политикой.

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