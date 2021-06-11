Джакарта, , 08:08 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство получило новую партию вакцины AstraZeneca, сообщает Antara.

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«Индонезия получила вакцину AstraZeneca через многосторонний центр COVAX в количестве 1 504 800 доз», — заявила глава МИД Индонезии.

5 июня 2021 года Индонезия также получила 313 100 доз вакцины AstraZeneca. Общее количество вакцин AstraZeneca, полученных Индонезией бесплатно через многосторонний центр COVAX, на данный момент составляет 8 228 400 доз.

В целом, общее количество вакцин, полученных Индонезией, включая вакцины Sinovac, AstraZeneca и Sinopharm, на данный момент достигло 93 728 400 доз.

«Подробности таковы: 84 500 000 доз Sinovac, 8 228 400 доз AstraZeneca и 1 млн доз Sinopharm», — говорится в заявлении министра иностранных дел страны.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор острова Бали запросил у президента Индонезиидополнительно три миллиона доз вакцины против коронавируса.

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