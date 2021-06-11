Новосибирск, , 08:07 — REGNUM Власти Новосибирска и компания Urent подписали первое соглашение, регулирующее работу сервисов проката электросамокатов. Об этом сообщает мэрия города.

Проект соглашения разработан департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства и департаментом правовой и кадровой работы мэрии при участии депутатов горсовета.

Соглашение включает запрет движения самокатов на территории парков культуры и отдыха за исключением велодорожек, при этом скорость ограничивается до 15 км/ч.

Кроме того, не допускается размещение электросамокатов на территориях скверов, парков культуры и отдыха; на проезжей части, автопарковках и других объектах транспортной инфраструктуры; на территории, прилегающей к памятникам, монументам, объектам культурного наследия, в радиусе менее 30 метров и т.д.