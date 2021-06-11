Щучанский район, Курганская область, 11 июня, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В Курганской области в селе Белоярское Щучанского района после капитального ремонта открыли скандальный мост через реку Миасс. О завершении ремонта сообщает региональный оперативный штаб.

Оперативный штаб Курганской области Мост в селе Белоярском открыт

Напомним, скандальной переправа через реку стала после видео, опубликованного в социальных сетях в 2019 году, где запечатлено, как школьный автобус из села Белоярское с риском упасть в реку ежедневно преодолевает мост — под колёсами буквально летят дощечки, в самом мосту зияют дыры. Причём в октябре 2019 года мост уже ремонтировали, но тяжёлая техника промпредприятий за месяц разбила новое деревянное покрытие.

Капитальный ремонт моста был запланирован на 2020 год. Однако сдали его только 10 июня 2021 года. Символично, что право первым проехать по мосту было дано школьному автобусу, с мытарств которого началась его реконструкция.