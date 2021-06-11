Канберра, , 07:54 — REGNUM Австралия и Великобритания намерены заключить соглашение о свободной торговле во время встречи глав правительств, которая состоится сразу после саммита стран «большой семёрки» (G7) в английском городе Карбис-Бэй. Об этом министр финансов Австралии Саймон Бермингем 11 июня заявил в интервью изданию The Australian.

Министр подчеркнул, что стороны «очень близки к заключению принципиального соглашения о свободной торговле». А его подписание, вероятно, состоится во время официального визита премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в Великобританию сразу после саммита G7 в Корнуолле.

Саймон Бермингем «Встреча глав — это крайний срок в переговорах по сделке о свободной торговле»

Напомним, что необходимость заключения прямого торгового соглашения между Канберрой и Лондоном возникла в связи с выходом Великобритании из ЕС (Brexit).

В проходящем в Великобритании с 11 по 13 июня саммите G7 также участвуют специально приглашённые главы Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года Великобритания начала переговоры о заключении соглашений о свободной торговле с Австралией и Новой Зеландией.

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