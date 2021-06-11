Прага, , 07:30 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан считает глупостью попытку сената Чехии объявить ему импичмент. Об этом он заявил 10 июня в интервью радиостанции «Частота 1».

«Глупостями не занимаюсь», — сказал глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня председатель комитета по безопасности верхней палаты чешского сената Павел Фишер заявил, что в законодательном органе планируют обсудить вопрос об импичменте Земана. 3 июня состоялось заседание парламента Чехии по вотуму недоверия правительству республики. Голосование завершилось безрезультатно.

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