Красноярск, , 07:16 — REGNUM В Красноярске бизнесмену Анатолию Быкову, с учётом полученных в ходе расследования уголовного дела доказательств, повторно предъявлено обвинение в «подстрекательстве к совершению убийства по найму». Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, в 2004 году Быков предложил своему знакомому убить 42-летнего красноярского бизнесмена, к которому питал неприязнь. Мужчина согласился за 50 тысяч долларов. Киллер стал выслеживать потерпевшего и утром 18 января 2005 года он выстрелили в мужчину не менее четырех раз. При встрече Анатолий Быков заплатил знакомому 10 тысяч долларов, уменьшив размер вознаграждения за то, что что киллер слишком долго занимался подготовкой и совершением убийства потерпевшего.

В СКР уточнили, что свою причастность к совершенному преступлению обвиняемый отрицает.

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