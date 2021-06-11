Баку, , 06:54 — REGNUM В Армении намеренно обостряют ситуацию на армяно-азербайджанской границе перед парламентскими выборами, заявили 10 июня в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что факт обстрела азербайджанских военных в Кельбаджарском районе со стороны Армении нашёл свое подтверждение. Инцидент не привёл к гибели или ранениям военнослужащих, но позволил сделать вывод о намеренной попытке обострить ситуацию.

«Этот факт еще раз доказывает, что армянская сторона намеренно продолжает политику обострения ситуации и совершения военных провокаций на государственной границе двух стран в преддверии выборов», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 10 июня подразделения ВС Армении предприняли попытку остановить инженерные работы, которые ведут азербайджанские военные на приграничной территории. Они открыли огонь, после чего подразделения Азербайджана ответили «стрельбой по противнику».

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