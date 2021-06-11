Богота, , 06:49 — REGNUM Не менее 68 человек пострадали в ходе акций протеста 9 июня в колумбийской столице Боготе, 10 июня сообщили в пресс-службе городской администрации.

В числе пострадавших оказались 36 сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что на демонстрации вышло около 3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня генеральная прокуратура Колумбии объявила о том, что с начала акций протестов в стране пропали без вести более 80 демонстрантов.

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