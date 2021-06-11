Курган, , 06:46 — REGNUM В Кургане 11 июня завершается подача документов претендентами на пост главы столицы Зауралья. Об этом сообщает пресс-служба Курганской городской думы.

Пока поступили заявки от двух кандидатов — это исполняющая обязанности главы Кургана Елена Ситникова и депутат гордумы Роман Сергеечев, ранее возглавлявший муниципальный департамент развития хозяйства.

Напомним, место главы Кургана стало вакантным в связи с досрочным уходом с поста Андрея Потапова по собственному желанию. Он был градоначальником с 2016 года по май 2021 года.

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