Вашингтон, , 06:45 — REGNUM Уникальное и исключительное сотрудничество США и России в космосе не должно прекращаться даже в условиях обострения соперничества на Земле. Об этом глава NASA Билл Нельсон после проведения первых телефонных переговоров с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным заявил в опубликованном 10 июня интервью газете Politico.

По словам Нельсона, из разговоров с работниками российской космической сферы следует, что они хотят продолжения сотрудничества с американцами. Поэтому он сказал Рогозину об уникальности сложившихся отношений в космосе, при которых страны могут «мирно сотрудничать друг с другом, независимо от того, какое у нас соперничество на Земле».

Билл Нельсон «Мы партнёры в космосе, и я не хочу, чтобы это прекратилось»

По мнению Нельсона, именно космическая область остаётся исключительной для сотрудничества в то время, когда «наша политическая сфера стала очень напряжённой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ждёт от американской стороны конкретный ответ на предложение сотрудничества, учитывая санкции США против космической отрасли России.

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