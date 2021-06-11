Вашингтон, , 06:38 — REGNUM Уважение со стороны России очень значимо для США и это необходимо учитывать главе Белого дома Джо Байдену, считает бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом 10 июня говорится в его заявлении.

Так, экс-глава государства напутствовал Байдена перед будущей встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп отметил, что его разговор с Путиным в 2018 году в Хельсинки позволил добиться уважения со стороны российского лидера.

По мнению политика, без признания важности со стороны России США занимают ущербное положение.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня Дональд Трамп пожелал Джо Байдену не заснуть во время встречи с Владимиром Путиным. Он также попросил главу Белого дома передать президенту РФ свои наилучшие пожелания.

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