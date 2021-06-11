Оттава, , 06:33 — REGNUM Международная повестка саммита «большой семёрки» (G7) содержит ряд вопросов относительно Китая и увеличения политического давления на него, сообщил 10 июня телеканал CBC со ссылкой на источник в канадской делегации.

Канаду, по его словам, не устраивает агрессивная политика Пекина на международной арене. Речь идёт, в частности, о задержании двух канадских граждан, которых в Китае заподозрили в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности. Напомним, китайские власти задержали этих граждан после того, как власти Канады арестовали финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

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Кроме того, саммит G7 намерен высказать коллективное недоверие Китаю в связи с нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и Гонконге. Международная повестка на саммите будет обсуждаться 12 июня.

Напомним, G7 объединяет Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию и США. Трёхдневная встреча пройдёт в британском Корнуолле, она завершится 13 июня.

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