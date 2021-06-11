Берлин, , 06:17 — REGNUM Страны «большой семёрки» (G7) и примкнувшие к ним партнёры должны действовать единодушно по отношению к России и Китаю, заявил 11 июня глава МИД Германии Хайко Маас в интервью для Funke Mediengruppe.

«Если мы мужественно воспользуемся велением времени, будем действовать единодушно и действенно, то докажем устойчивость нашей открытой экономической и общественной модели, в том числе по отношению к Пекину и Москве», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Хайко Маас не единожды выступал с обвинениями в адрес России по ряду вопросов. В частности, он считает необходимым «отведение российских войск» от границ с Украиной, потому что их присутствие якобы нарушает условие перемирия в Донбассе.

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Вместе с тем главным вопросом международной повестки саммита G7, который будет проходить в Великобритании с 11 по 13 июня, станет противодействие Китаю.

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