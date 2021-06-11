Киев, , 06:05 — REGNUM Киевские власти не способны ни выйти из Минских соглашений, ни предложить им внятной альтернативы, заявил 10 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, Украина могла бы выйти из минского процесса, но при условии, что предложит понятную альтернативу для прекращения войны в Донбассе.

«Они (власти — ред.) говорят, что его (минский процесс — ред.) не надо ни в коем случае отменять, его надо модернизировать. Перед тем, как критиковать, предложите что-то другое. Ничего пока у вас не получается», — констатировал Порошенко.

Он добавил, что не считает нужным менять Минские соглашения. Вместо этого Киеву необходимо сохранить их, но разработать альтернативу.

Напомним, в 2015 году президент Украины Пётр Порошенко стал одним из подписантов Минских соглашений. Документ обязывает киевские власти отвести тяжёлые вооружения от линии соприкосновения в Донбассе и начать процесс послевоенного урегулирования.

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