Кампала, , 06:00 — REGNUM Уганда и Чехия подписали договор о сотрудничестве в сфере обороны, сообщает пресс-служба угандийских вооруженных сил.

Сообщается, что договор подписывали министр обороны Уганды Чарльз Энгола и его ответственный за военное сотрудничество при минобороны Чехии Томаш Копечны. В документе говорится, что стороны намерены установить и развивать отношения в сфере обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Уганде начались перестановки в правительстве после президентских выборов, на которых победил Иовери Мусевени. Глава государства сменил членов кабинета министров, а также руководство правящей в Уганде партии «Движение национального сопротивления».

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