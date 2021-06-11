Варшава, , 05:33 — REGNUM Ненависть ко всему российскому или советскому, которую демонстрируют в Польше, связана с желанием властей угодить «великому покровителю» в лице США, заявил 10 июня член Национального совета по развитию при президенте Польши Витольд Модзелевский. Об этом сообщило издание Myśl Polska.

Оголтелая русофобия, по словам политика, происходит «из очевидной убежденности» в том, что Соединённые Штаты «занимают и продолжат занимать антироссийскую позицию», а за особую решительность в риторике «они могут похвалить».

Модзелевский добавил, что точка зрения польских политиков быстро изменится в случае, если США займут иную позицию по отношению к России. Если Вашингтону станут выгодны конструктивные отношения с Москвой, то в Польше «сразу же начнут петь хвалы в адрес России», считает спикер.

Напомним, власти Польши на разных уровнях продолжают нагнетать обстановку антироссийскими высказываниями. Так, в конце мая президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в «пренебрежении к международному праву» и назвал её «ненормальной страной».

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