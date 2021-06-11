Новосибирск, , 05:23 — REGNUM Центральный районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей в отношении директора муниципального учреждения «Управление капитального строительства» Константина Г. Об этом сообщается на сайте суда.

«Рассмотрено постановление следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Константина Г. Постановлением Центрального районного суда Новосибирска продлён срок содержания под стражей в отношении Константина Г. на два месяца, всего до шести месяцев, то есть до 15 августа 2021 года», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, в отношении директора управления капитального строительства Новосибирска было возбуждено уголовное дело. Чиновника подозревают в мошенничестве и получении взятки.

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